Por falta de insumos y baja en casos covid, cierran unidad móvil del Hospital de Tuxtepec

-Los trabajadores están bajo protesta, esperando que las autoridades estatales cumplan con sus pendientes.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos días del mes de julio, los directivos del Hospital General de Tuxtepec, echaron a andar la unidad móvil de terapia intensiva, sin embargo ya fue cerrada debido a que los casos activos empezaron a bajar, pero también porque hay desabasto en los medicamentos para los enfermos con covid.

El Delegado del Hospital General Marco Antonio Hernández, señaló que el motivo principal es que los casos de covid empezaron a bajar, sin embargo, también optaron en cerrarla debido a que no cuentan hasta el momento, con el abasto suficiente de los medicamentos y recursos humanos para atender a los pacientes covid, tanto los que estaban en esta unidad como en el área covid del hospital.

Además, dijo que la unidad móvil empezó a presentar fallas en el aire acondicionado y el área de sanitización, además de que los ventiladores en vez de echar oxígeno, echaban aire, lo que orilló a las autoridades del hospital a mover a los pacientes al área del nosocomio, mientras se le daba el mantenimiento a la unidad, sin embargo, posteriormente ya no decidieron utilizarla por la falta de medicamentos y personal.

Esta unidad arribó en el mes de enero al hospital de Tuxtepec, pero, por la falta de equipo y personal la echaron a andar hasta finales del mes de julio, y solo estuvo un mes aproximadamente en funcionamiento.

Al momento el Hospital General está trabajando bajo protesta para no seguir afectando a la población, aunque, esperan que las autoridades estatales cumplan con las peticiones principales que son la contratación del personal de vigilancia y de limpieza, así como la dotación de medicamentos para atender a los pacientes con covid, que siguen hospitalizados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario