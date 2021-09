Flavio Sosa no está detrás del GNTE ni del CIT Oaxaca: Hipólito Rojas

-Señaló que CIT Oaxaca decide a quienes darle su respaldo como el caso de los trabajadores del GNTE,

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) Hipólito Rojas, afirmó que el dirigente de Comuna Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio no tiene nada que ver con el gremio que representa y que la CIT Oaxaca decide a quienes darle su respaldo, como el caso de los trabajadores del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE).

Señaló que quienes afirman que Sosa Villavicencio está detrás del GNTE es mentira, además aclaró que es amigo de Flavio Sosa, con quien se coordinó para algunos trabajos de la consulta ciudadana y que desde entonces no ha tenido comunicación con el líder de la APPO y ex Diputado Local.

Agregó que la organización que representa apoya a diversos sindicatos, entre ellos el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud (SITyPS), también respaldan a sindicatos transportistas, de taxistas, de mototaxistas, de comerciantes, de músicos y que el CIT Oaxaca está abierto para escuchar y respaldar a las agrupaciones.

Hipólito Rojas explicó que el CIT Oaxaca se enfoca únicamente en los asuntos laborales, ya que su intención no es afectar a la población en general, quienes son los más afectados cuando hay marchas, plantones, bloqueos y manifestaciones.

Finalmente dijo que para resolver las demandas del GNTE, se necesita de voluntad para atender y dar solución a este problema, además refirió que esto no se va a resolver con la amenazas de rescindir el contrato de los trabajadores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario