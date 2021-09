En Loma Bonita, cabildo decide permitir abrir salones de fiestas

-En este municipio, las fiestas estaban prohibidas, sin embargo, ahora podrán hacerlas con un 50% de la capacidad de los salones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados el cabildo del municipio de Loma Bonita, decidió bajar la intensidad de sus medidas y con esto permitir a los propietarios de los salones de fiesta que reabran con un 50% de su capacidad, sin hacer a un lado las medidas indispensables.

El Presidente Municipal Raymundo Rivera dijo que el cabildo optó por no seguir afectando la economía de los dueños de los salones de fiestas, por lo tanto, decidieron que se pueden abrir a partir del pasado 8 de septiembre, permitiendo a su vez las fiestas en la cabecera y comunidades, pero solo con el 50 % de la capacidad de los salones.

También ya permiten que, en los negocios como albercas, puedan abrir, también con una capacidad de un 50%, cumpliendo además con la aplicación de gel y toma de temperatura, medidas que serán verificadas y de no cumplirse, los propietarios serán sancionados.

Además, dijo el Edil, que los comercios siguen con todas las medidas que desde el inicio de la pandemia implementaron, como el control de ingreso y egreso, la sana distancia, detector de temperatura y otras medidas más.

Este municipio de Loma Bonita, contabiliza 386 casos desde el inicio de la pandemia a la fecha, siendo en el mes de agosto que los casos amentaron y por lo que el cabildo decidió implementar medidas drásticas.

En lo que respecta al Grito de la Independencia, señaló que será de manera virtual con la presencia de su cabildo.

