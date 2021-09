Ejecuta Fiscalía tres cateos en la Costa, Istmo y el Distrito de Putla

-Se asegura droga, dinero y detienen a cinco personas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de septiembre de 2021.- En seguimiento a la estrategia Institucional de combate a la delincuencia y narcomenudeo en las regiones, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizó tres cateos simultáneos el pasado 9 de septiembre en las regiones de la Costa, Istmo y en el Distrito de Putla, mismos que permitieron el aseguramiento de diversos tipos de drogas, dinero en efectivo y la detención de 5 personas -entre ellas una mujer-.

Al respecto, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, expresó que las acciones para hacer frente al delito de narcomenudeo y la desmantelación de células criminales es prioritario para la FGEO, a fin de abatir este mal que afecta al tejido social.

“Gracias a la ayuda de la ciudadanía y a las comprometidas investigaciones de las Vicefiscalías y la AEI es que hemos podido localizar estos centros de venta y distribución de drogas que tanto daño hacen al tejido social de Oaxaca por lo que hacemos un llamado para que denuncien, lo cual pueden hacer de forma anónima”, señaló Peimbert Calvo.

En primera instancia, la Institución de procuración de justicia -a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI)- realizó un cateo la tarde del miércoles 9 de septiembre en un domicilio ubicado en la colonia Miramar de la Cuarta Sección de Santiago Jamiltepec, donde aseguró diferentes dosis de la droga denominada cristal, además de la detención de los hombres identificados como J. A. S. L. y J. V R. L. y la mujer C. S. L., en cumplimiento a la orden de cateo asentada en la causa penal 00022/2021.

Posteriormente, en la región del Istmo, elementos de la AEI dieron cumplimiento a la orden de cateo asentada en la causa penal 047/2021, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en un domicilio ubicado en céntricas calles del municipio de Barrio de la Soledad, logrando asegurar envoltorios con hierba seca con características de marihuana y dosis de cristal, además que el masculino identificado como N. H. M. fue detenido.

Finalmente, en jurisdicción de San Pedro Amuzgos, Distrito de Putla, se realizó un cateo en un domicilio localizado en inmediaciones del Barrio San Nicolás, donde elementos de la AEI aseguraron dosis de cristal y marihuana, 50 mil pesos en efectivo, así como la detención del masculino A. H. L.

Los detenidos, narcóticos y dinero incautado fueron puestos a disposición inmediata de la autoridad judicial que los requirió.

El desmantelamiento de células criminales es un compromiso ineludible de la Fiscalía General, presentando a los responsables ante la justicia, a fin de garantizar paz a las familias oaxaqueñas.

