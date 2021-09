Cuantifican los SSO 320 casos nuevos de COVID-19, para un total de mil 781 activos

-Suman 71 mil 157 contagios acumulados y cuatro mil 798 defunciones, 28 más que ayer.

-Hay 315 personas hospitalizadas a causa del virus, 12 nosocomios al 100% de saturación.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de septiembre de 2021.- Al reiterar que el uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos y evitar lugares aglomerados son herramientas primordiales para prevenir la COVID-19 y frenar la curva de contagios, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que este 9 de septiembre se sumaron a la estadística estatal 320 casos nuevos y 28 defunciones, para un total de 71 mil 157 positivos acumulados y 4 mil 798 decesos.

La dependencia añadió que para este jueves hay un global de 126 mil 155 personas que han presentado síntomas relacionados a la enfermedad, 5 mil 884 son sospechosos, 64 mil 578 pacientes se han recuperado y mil 781 son casos activos, estos últimos son residentes de 159 municipios de la entidad.

Respecto a las personas que cursan con la patología viral en etapa de contagio, del total, 785 corresponden a Valles Centrales, 532 al Istmo, 164 a la Costa, 163 a Tuxtepec, 99 a la Mixteca y 38 a la Sierra, aseveró.

Indicaron que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales tiene un acumulado de 43 mil 269 confirmados y dos mil 155 defunciones; Istmo nueve mil 422 confirmados y mil 020 decesos; Tuxtepec 4 mil 970 confirmados y 458 muertes; Costa 5 mil 377 confirmados y 421 muertes; Mixteca 5 mil 754 confirmados y 491 pérdidas fatales; Sierra dos mil 365 confirmados y 253 defunciones.

En este mismo periodo se identificaron 87 municipios con presencia de contagios nuevos, siendo Oaxaca de Juárez el que mayor número presentó con 57 casos, la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 25, Salina Cruz con 16, Santa María Huatulco con 15, San Juan Bautista Tuxtepec con 13, por mencionar algunos. Por primera vez en la lista de ayuntamientos con la presencia del virus se notificó a San Juan Evangelista Analco en la región de la Sierra Norte con un caso.

La institución mencionó que, respecto a la ocupación hospitalaria en la entidad se reportó el 61.5% de manera general, es decir hay 315 pacientes hospitalizados a causa del virus; mientras que 12 nosocomios notificaron el 100% de saturación, además de nueve personas que ingresaron a la red médica en las últimas 24 horas.

Por demarcación, la ocupación médica de Valles Centrales cuantificó el 69.9%, seguido del Istmo con 64.8%, la Mixteca con 61%, Tuxtepec con 54%, Costa con 39.2% y Sierra 0%.

Los SSO señalaron que ante la disminución del nivel de ocupación médica en la entidad, se cuenta actualmente en la zona conurbada con seis centros de valoración de primer contacto en los Hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE, General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Centro de Salud Urbano 1, Hospital Móvil, y el Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, a los cuales las personas con síntomas asociados a la enfermedad pueden acudir, para tener un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

