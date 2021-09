Conflicto en comunidad de Usila no afecta construcción de nuevo camino a Valle Nacional, aseguró diputado Ángel Domínguez

-Apuntó que el problema se atiende, así como desde el Congreso Federal intervendrá por presuntos actos de desvío de recursos en Ayotzintepec

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Afirma el Diputado Federal Ángel Domínguez Escobar que se esta trabajando para destrabar el conflicto en la comunidad de San Felipe Usila y también aseguró que este conflicto interno no afecta el proyecto carretero que unirá ese municipio con el municipio de Valle Nacional.

Dijo que este viernes se reunirá con los ejidatarios de ese lugar para llegar acuerdos sin que afecte el proyecto de la carretera, pues añadió que otros intereses no puede dañar el beneficio de los pueblos.

Por otro lado dijo que denunciará ante el congreso los actos de corrupción que existen en el municipio de Ayotzintepec de parte del Presidente actual Vicente Mendoza Velázquez pues resaltó que el edil, debe responder por estas acciones al igual que quienes lo estan protegiendo para solapar estos actos que retrasa el desarrollo de ese municipio.

De esta manera responsabilizó a la actual administración de robarse el presupuesto destinado para obras públicas y quienes están coloridos con el municipe y explicó, que actualmente Ayotzintepec presenta un rezago en los servicios básicos, como la electrificación, agua potable y drenaje, considerando que es imposible que esto suceda en la actualidad con un gobierno así.

Por lo que dijo que hará un llamado a la Auditoría del Estado para que actúe y no heredar a la próxima administración estas deudas que deja Mendoza Velasco al presidente electo Vicente Marín y también señaló, que algo similar sucede en el municipio de Jocotepec donde Las comunidades están siendo olvidadas por el actual munícipe que está haciendo mal uso de su dinero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario