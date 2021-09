Aparece socavón en barrio de Xochimilco en la ciudad de Oaxaca

–Los vecinos piden la intervención de las autoridades, temen que sus viviendas resulten afectadas

-El hundimiento está a unos metros del hospital general del zona del IMSS



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca- Vecinos del barrio de Xochimilco se encuentran preocupados por la aparición de un socavón en la calle Genaro Vázquez, a unos metros del hospital general de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la capital oaxaqueña, protección civil hizo el acordonamiento de la zona para evitar accidentes.



De acuerdo a testimonios de los vecinos, el hundimiento se empezó a formar desde el jueves, sin embargo la lluvia que se registró durante la noche y en los últimos días, ocasionaron que el hundimiento se expandiera hasta alcanzar un diámetro de dos metros aproximadamente.



Piden la atención de manera inmediata de las autoridades para que atiendan este problema, ya que temen que el socavón continúe expandiéndose y afecte a las viviendas que se ubican en esa zona de la ciudad de Oaxaca de Juárez, además refirieron que las calles aledañas se encuentran seriamente afectadas, ya que existen muchos baches.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario