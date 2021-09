Amaga STEUABJO con movilizaciones por falta de cumplimiento a los acuerdos

-Denunciaron que está pendiente el pago del programa a la calidad educativa y eficiencia.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Este viernes el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO), amagaron con movilizarse en los próximos días, debido a que las autoridades siguen sin darle respuesta a sus demandas, a pesar de haber llegado a acuerdos semanas atrás.

En conferencia de prensa el Secretario General del STEUABJO Ariel Abelardo Luján Pérez, comentó que hasta el momento no les han entregado el recurso del Programa a la Calidad y Eficiencia, el cual es de un monto de 12 millones de pesos, dicho monto refirió es anual y que debe ser pagado a lo trabajadores de base cada cuatrimestre.

Otro compromiso que no ha sido cumplido por parte del Gobierno del Estado es el pago de un bono que fue suspendido y que se retomaría el pago en este año, sin embargo esto tampoco ha sucedido, es importante mencionar que el monto de de aproximadamente 6 millones y medio de pesos, estos incumplimientos representa para ellos una falta de respeto al contrato colectivo de trabajo.

Luján Pérez indicó que la autoridad universitaria tampoco ha cumplido con los acuerdos, ya que no les han cubierto el pago del 2 por ciento de apoyo anual que deben recibir los trabajadores de base, eventuales y jubilados, el monto de este concepto es de 4 millones de pesos, mismos que afirman la rectoría les notificó que no cuentan con el recurso.

Por la falta de cumplimiento de estos compromisos, el STEUABJO amagó que se movilizarán en caso de que en los próximos días no se cumplan estas demandas, las acciones que podrían llevar a cabo son la toma de la rectoría, bloquear en la avenida universidad y el crucero de cinco señores.

Finalmente dijeron que confían en la palabra del Gobernador Alejandro Murat, sin embargo señalaron que los funcionarios a su cargo son los que no han querido dar cumplimiento a los acuerdos firmados, afectando así a los 2 mil trabajadores que están agremiados al STEUABJO.

