Ruptura laboral entre sindicato y ayuntamiento, afecta al servicio básico en Tuxtepec

-Señaló el representante sindical que está situación se originó tras omisión del Gobierno Municipal, para darle mantenimiento a los vehículos ya que el 50% de las unidades están en malas condiciones.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca. – Todo parece indicar un posible distanciamiento laboral entre el ayuntamiento de Tuxtepec y el sindicato 12 de julio, situación que afecta directamente a la ciudadanía y a los comerciantes, que tienen que soportar una mala imagen de la ciudad, que poco a poco ha ido llenándose de basura.

Un problema que inició hace algunas semanas y que recrudeció hace 3 días, cuando los trabajadores de limpia publica, se negaron a recoger la basura y que este jueves decidieron guardar los camiones recolectores argumentando falta de combustible y falta de los servicios a los vehículos, para seguir laborando.

Por su parte Gregorio Castañeda Solís Secretario general del Sindicato 12 de Julio, señaló que el 60% de los vehículos se encuentran en malas condiciones, pues dijo de los 14 vehículos colectores 4 no funcionan y otros están en mal estado, lo que sería un riesgo sacarlos a las calles, sin el debido mantenimiento para que puedan prestar el servicio.

Explicó que a pesar de notificarles a todas las áreas correspondientes dentro de ayuntamiento, para que se tomaran cartas en el asunto, incluido al propio presidente municipal Noé Ramírez Chávez, dijo que hicieron caso omiso a esta petición, por lo que se decidió tomar otras acciones.

Y es que la demanda de los agremiados, es el mantenimiento de todos los vehículos que ya no cuentan con el aceitado en su maquinaria, además de que otras carecen de iluminación siendo que los trabajos se realizan por las noches además de la falta de combustible, situación que complica los trabajos para salir a las calles.

Ante las declaraciones que en su momento hiciera el Director de Servicios Públicos Municipales Jesús Santos Sosa, de que la no realización de los trabajos se debe a la falta de personal del área de limpia publica, el representante sindical dijo que si hubo alguna disminución de personal, pero no como lo hiciera saber el funcionario público, sin embargo mencionó que nunca se dejó de realizar el servicio de limpieza, por lo desmintió dichos señalamientos.

Y es que también reconoció que ha habido casos de contagios covid entre algunos compañeros al exponerse en este trabajo, motivo por el cual decidieron aislarlos, enfatizó que en ningún momento el trabajo de recolección de basura se detuvo, ya que se cuenta con más personal para realizar esas labores.

