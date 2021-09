Regresan a labores en Centro de Salud de Loma Alta; trabajarán bajo protesta luego de 30 días de paro

-Aunque no existe una respuesta favorable, se reincorporan con las guardias de trabajo para brindar atención a ciudadanos.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Luego de 30 días de paro de brazos caídos en el Centro de Salud de los SSO ubicado en Loma Alta, personal médico retoma sus actividades por medio de guardias médicas para evitar mayores afectaciones a la población.

La directora de la unidad médica, María Del Rocío Gómez Meléndez, indicó que a partir del lunes 6 de septiembre se reanudaron las guardias de médicos y enfermeras para la atención de los ciudadanos que acuden a consulta o requieren de algún servicio, como vacunas para infantes además de la elaboración de certificados médicos entre otros.

Sin embargo, las atenciones solo estarán vigentes hasta el 19 de septiembre, pues por la contingencia de covid, están aplicando nuevos protocolos y capacitaciones a todo el personal del centro de salud, para posteriormente garantizar un regreso seguro, y una vez concluidos todos estos cursos, reanudarán servicios según lo señalado por los servicios de Salud de Oaxaca.

La directora agregó que durante el paro de brazos caídos no se dejó de brindar atención, aunque se redujo el servicio; se atendieron a embarazadas, vacunas a infantes y en la elaboración de certificados médicos y de nacimiento, entre otros estudios menores.

En este periodo en el que reanudan actividades, se encuentran tres médicos con dos enfermeras cada uno respectivamente, además del personal administrativo, las dos mujeres de intendencia y pasantes que brindan terapias físicas por traumas, atención especializada en nutrición y también un odontólogo.

El paro de días pasados se realizó luego ante el despido del personal de limpieza y seguridad del lugar, el cual se aplicó en todo el sistema de salud del estado.

Además de la falta del personal de aseo, permanecen sin guardias de seguridad, por lo que pidieron apoyo al ayuntamiento de Tuxtepec, logrando la supervisión de una patrulla municipal únicamente por las noches, situación que preocupa a la directora y al personal.

