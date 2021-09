Pese a visible problemática, el edil de Tuxtepec dijo que ignoraba las pésimas condiciones de camiones de basura

-La indolencia del presidente Noé Ramírez sobre la crisis en el servicio de recolección de basura se mantuvo a pesar de las demandas y reportes del Sindicato 12 de Julio para reparar las unidades; pero mientras no haya acuerdos no habrá servicio, sentencian trabajadores.

Alex Morales



Tuxtepec Oaxaca.- Aunque las colonias de Tuxtepec se llenan de basura a falta del servicios de recolección desde hace varios días, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, señaló que desconocía los problemas mecánicos que impiden la circulación de las unidades.

El trató de excusarse al ser cuestionado por esta crisis y ante el paro definitivo de labores de los trabajadores de recolección de basura que este jueves decidieron no mover ninguna unidad por distintas razones, pues de acuerdo al líder del Sindicato12 de Julio, Gregorio Castañeda, el problema ya se reportó desde hace varias semanas al edil.

Ramírez Chávez reprochó la actividad de los sindicalizados, quienes, dijo, debieron buscar el diálogo antes de realizar un paro de labores.

Ante esta situación, agregó que buscará establecer un dialogo con los sindicatos para lograr acuerdos, siempre y cuando estén dentro del contrato colectivo, pues aseguró que el ayuntamiento ha dado mantenimiento requerido a los vehículos recolectores de basura, por lo desconoce si el movimiento se trata de alguna otra intención de los agremiados.

Mientras tanto, en lo que llegan a una solución, la ciudad seguirá padeciendo de este servicio y llenando sus calles de basura, una situación que puede tornarse grave, ya que con las lluvias se corres el riesgo de que los desechos tapen las alcantarillas y se registren inundaciones graves.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario