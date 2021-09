Paisanos de Salomón Jara lo acusan de aconsejar a edil de Betaza, de no darles el recurso que les corresponde

-Habitantes de Santo Tomás Lachita cumplen 4 días de bloqueo en los accesos a la comunidad.

Santo Tomás Lachita, Oaxaca.- Desde 1988 la comunidad de Santo Tomás Lachita no ha recibido los recursos del ramo general 33 y 28, a pesar de que en varias ocasiones han acudido a las autoridades estatales para manifestar su inconformidad, ya que los presidentes municipales se niegan a darles el recurso que por derecho les corresponde, afirmó el Síndico de la comunidad Juan Baltazar González.

Por esta razón los habitantes cumplen 5 días de estar bloqueando los accesos a la comunidad, además el síndico de la comunidad señaló de manera directa al Senador Salomón Jara, originario de San Melchor Betaza municipio al que pertenece Santo Tomás Lachita, de ser quien en lugar de ayudarlos los ha perjudicado.

Damián Laureano Baltazar, habitante de la comunidad, refirió que es Salomón Jara quien aconseja a la autoridad municipal para que no se le entreguen los recursos a Santo Tomás Lachita, porque dijo que no le conviene que esto suceda, porque así sus empresas no se verían beneficiadas, incluso mencionó que tienen conocimiento de que varios ex presidentes municipales han comprado casas en la Ciudad de México y en la capital del estado.

Por su parte el Asesor de acompañamiento de Santo Tomás Lachita Fernando Vargas Jiménez, dijo que la comunidad ya está cansada del “despilfarro” de los recursos por parte del ayuntamiento, también denunció que las obras que se están realizando están mal hechas y otras más están sin concluir.

El Síndico municipal comentó que han sido los propios habitantes de la comunidad, quienes con sus propios recursos han tenido que terminar las obras, ya que el Presidente Municipal se niega a darles el recurso, un ejemplo de ello es la pavimentación del atrio de la iglesia, asimismo dijo que cada obra que realiza el gobierno municipal, la reporta con un costo de 500 mil pesos, cuando las obras tienen un valor menor.

Otra de la molestia de los pobladores, es que en ocho ocasiones que han asistido a reuniones con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), jamás han sido atendidos por su titular Francisco Javier García López, incluso dijo que en la última ocasión los hicieron esperar alrededor de hora y media, y cuando denunciaron esta situación ante los medios de comunicación, fue cuando les dijeron que los iban a recibir, pero ellos no aceptaron.

Mientras las autoridades pelean el recurso que por ley les corresponde, la vida en la comunidad continúa normal, tanto que los niños de la banda de música de Santo Tomás Lachita siguen tomando sus clases, ya que la sierra oaxaqueña se caracteriza por tener bandas de música de niños que son reconocidas a nivel estatal, nacional e internacional.

