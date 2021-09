Llama PC a evitar encharcamientos y reportar daños por lluvias en Oaxaca

-Este jueves 3 camiones de carga se quedaron varados en pasos a desnivel y se reportó caída de barda en centro histórico



José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- En los últimos días se han registrado lluvias intensas en la ciudad de Oaxaca y en la zona conurbada, situación que ha provocado varias afectaciones, entre ellas la caída de una barda en el centro histórico y varios vehículos varados en encharcamientos, tal es el caso de tres camiones de carga que intentaban pasar por los pasos a desnivel en el puente Valerio Trujano y Guadalupe Victoria.

Y es que en esos puntos en los últimos días se ha presentado un encharcamiento considerable, debido a que esas zonas son bajas y se encuentran en la rivera del río Atoyac, afluente que ha aumentado su nivel, provocando que la mañana de este jueves el río se desbordara.

En la esquina que forman la calle de Armenta y López y Xochitl, se reportó la caída de una barda, al lugar llegaron elementos de Protección Civil para acordonar la zona, atender a la ciudadanía, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, es por estas razones que el meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil Cutberto Ruiz Jarquín hizo un llamado a la población a estar atentos a los reportes que emita la dependencia.

Además de evitar en lugares con encharcamiento de agua, ya que esto puede provocar que se queden varados, así como tampoco usar pasos a desnivel, cruzar ríos o arroyos, ya que la corriente los puede arrastrar, finalmente pidió que cualquier situación que detecten como caída de árboles o bardas caída, avisar de inmediato al número de emergencia 9-1-1.

