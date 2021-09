Inaugurarán andador para promover educación ambiental a través de arte visual

-Será el sábado 11 de septiembre a las 10 de la mañana, en la esquina de la calle José López Alavez con Héroes de Chapultepec.

José Cruz/Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.-El Comité de Vida Vecinal (COMVIVE) del barrio de Xochimilco, a través de una conferencia de prensa en el atrio de la parroquia del barrio, invitaron a la próxima inauguración del andador de la educación ambiental a través del arte visual, que se ubicará sobre la calle José López Alavez, el próximo sábado 11 de septiembre en punto de las 10 horas.

Son más de 16 murales cuya temática gira en torno al cuidado del medioambiente, Elizabeth Cruz Gonzales, presidenta del COMVIVE de Xochimilco, señaló que desde hace tres meses trabajan para llevar a cabo este proyecto.

Mencionó que dicho proyecto, se empezó desde el mes de junio, el cual es realizado por artistas mexicanos y extranjeros, quienes son coordinados por el oaxaqueño Roberto Domínguez, entre los artistas se encuentran Antonio Kos, Elizabeth Shee, Rodrigo león y la artista del barrio de Xochimilco Magda Ruiz.

