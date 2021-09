En pésimas condiciones, así luce el boulevard Antonino Fernández en Tuxtepec

–De no rehabilitarse pronto, las condiciones podrían empeorar con el inicio de la zafra

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A finales del mes de agosto, las malas condiciones del Boulevard Bicentenario provocaron un accidente que cobró la vida de una persona, en este municipio de Tuxtepec, sin embargo este boulevard no es el único que está en pésimas condiciones, también lo está el Antonino Fernández, que aunque no ha cobrado la vida de algún ciudadano, transitarlo es un peligro.

Tuxtepec es el municipio más importante de la Cuenca del Papaloapan, sin embargo a pesar de esto, los accesos a este municipio son intransitables, ya que el boulevard Antonino Fernández está en pésimas condiciones, las cuales empeoraron con las lluvias de los últimos días.

En este boulevard que inicia a la altura de la cervecera, es de difícil tránsito en el tramo que va desde la colonia Del Carmen y hasta la entrada a la Colonia Adolfo López Mateos, en donde los choferes deben de disminuir la velocidad para poder transitar por la zona, pero quienes no conocen podrían sufrir un accidente, en caso de caer en uno de los hoyos que por las lluvias, se vuelven invisibles.

Las condiciones en las que actualmente se encuentran, sirve como una forma de vivir ya que algunos vecinos han optado por pedir alguna moneda a cambio de rellenar estos hoyos, los cuales podrían hacerse más grandes una vez que inicie la zafra, ya que la zona se convierte en un transitar de carretas y carros cañeros.

Aunque este boulevard es la entrada al municipio para quienes vienen de la capital del estado, pero también para los ciudadanos de lugares como Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional, además para algunas comunidades y municipios del estado de Veracruz como lo es Playa Vicente, las autoridades no le ponen la atención adecuada, por lo que debería de ser una prioridad para los 3 niveles de gobierno, debido a que de no atenderse, podría empeorar sus condiciones.

