En la Cuenca, alrededor de 70 escuelas regresan a clases presenciales: IEEPO

-El Director del Instituto señaló que al momento en el estado, no se han reportado casos de covid en alguna de las escuelas



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A dos semanas que inició el ciclo escolar 2021-2022 en el estado de Oaxaca, el Director General del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal dijo que en la región de la Cuenca del Papaloapan abrieron 70 escuelas, en donde sus estudiantes regresaron a las aulas.



Sin especificar mucho sobre este dato, puntualizó que son 2, 686 las escuelas del estado las que abrieron para este regreso a clases presencial, y de éstas 70 están en la Cuenca del Papaloapan “no quiero darle tanta importancia a los números, porque el contexto de pandemia es nuevo para todos”, reiteró.



Agregó que en el área educativa se tiene que tomar en cuenta más la salud que los números, además de que en las escuelas del estado que ya abrieron, en comparación con otras de algunos estados del país no se han reportado casos de covid, en estas casi 2 semanas que llevan de clases.



El Director del Instituto, puntualizó que este regreso a las aulas es el resultado del consenso entre los padres de familia, autoridades municipales y maestros, sin embargo si éstos últimos no se siente seguro de regresar a las aulas, no está obligado a hacerlo.



Estas declaraciones fueron en el marco de su visita a la región de la Cuenca del Papaloapan, en donde entregó mobiliario, así como equipo de computo, impresoras y otros más para alrededor de 130 escuelas en la región, dándoles mejores condiciones para trabajar a casi 10 mil menores de escuelas básicas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario