Contabilizan los SSO 415 casos nuevos y 25 defunciones a causa del COVID-19

-Hay 70 mil 837 casos acumulados y 4 mil 770 defunciones; actualmente mil 730 personas cursan la enfermedad y pueden transmitirla a más personas.

Oaxaca de Juárez, Oax., 8 de septiembre de 2021.- Al corte de este miércoles, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) han notificado 415 casos nuevos de COVID-19 y 25 decesos, sumando 70 mil 837 casos acumulados y cuatro mil 770 defunciones. Además, hay mil 730 personas activas con la enfermedad en 156 municipios.

En este sentido, la institución recomienda a la población continuar con las medidas sanitarias para poder disminuir el número de contagios, entre éstas están el evitar lugares cerrados y con poca ventilación, portar el cubrebocas de forma correcta, aplicar la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón, o usar alcohol en gel al 70%.

La Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 43 mil 134 casos confirmados y dos mil 147 defunciones; Istmo nueve mil 336 confirmados y mil 016 decesos; Tuxtepec cuatro mil 953 casos confirmados y 457 fallecimientos; Costa cinco mil 341 positivos y 420 muertes; Mixteca cinco mil 719 casos confirmados y 478 pérdidas fatales; Sierra dos mil 354 casos confirmados y 252 defunciones.

Los 415 casos nuevos afectan a 81 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el primer lugar con 113, seguido de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 23, Santa Cruz Xoxocotlán 20, Salina Cruz 19, Ciudad Ixtepec y Santa Lucía del Camino 18 cada uno, San Juan Bautista Tuxtepec 17, Santa María Huatulco 14, San Antonio de la Cal nueve, el resto de ocho a un solo caso.

De las cuatro mil 770 defunciones, tres mil 056 han sido hombres y mil 714 mujeres; los grupos de edad más afectados, son los de 65 y más años con dos mil 209, 50 a 59 con mil 026, 60 a 64 años con 669 y de 25 a 44 con 489. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, destaca la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales con 75.7%, seguida de la Mixteca con 61%, Istmo 60.5%, Tuxtepec con el 58.7%, Costa 41.2% y Sierra 0%. Hay 12 hospitales al 100% de saturación; de las 509 camas destinadas para pacientes con esta enfermedad, se encuentran disponibles 181.

En caso de presentar algún síntoma relacionado con esta patología, los SSO señalan que hay ocho centros de valoración de primer contacto para la zona conurbada como, los Hospitales General de Zona 1 del IMSS, Regional “presidente Juárez” del ISSSTE, General Doctor “Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, de la Niñez Oaxaqueña, de la Mujer y Niño Oaxaqueño, General de San Pablo Huixtepec, y el Centro de Salud Urbano 1.

La dependencia puntualizó la importancia de seguir cuidando nuestra salud, para mitigar la pandemia en la entidad, pues solo con la participación de la sociedad y autoridades de los 570 municipios se podrá desacelerar la ocupación en la red médica y evitar la pérdida de vidas humanas.

