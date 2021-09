Con poca asistencia, primer día de segunda jornada universal de vacunación covid en Tuxtepec

-Una vez más personal de la SEDENA se instaló en la Casa de la Cultura en donde aplicará por tres días dosis únicas del biológico Cansino a personas que no han recibido ninguna dosis; es a partir de 18 años en adelante, con residencia en cualquier municipio.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Con una asistencia reducida de personas, comenzó este jueves la segunda ronda de vacunación universal en Tuxtepec por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual aplica el biológico Cansino de una dosis a las personas que no han recibido ninguna dosis anterior.

A comparación de la pasada campaña de vacunación, que también fue aplicada por el personal de la Guardia Nacional, en esta ocasión no se vieron filas, ni aglomeraciones en la asistencia para vacunarse contra el covid.

Esta campaña fue anunciada por el gobierno municipal y programada a realizarse este jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de septiembre en la casa de la cultura “Dr. Víctor Bravo Ahuja”, en Tuxtepec.

Se atenderá en un horario de 8:00 horas a 18:00 horas, a personas de 18 años en adelante que no hayan recibido alguna otra dosis y sin importar el lugar de residencia, por lo que pueden asistir personas de cualquier otro municipio, tanto de Oaxaca como de poblaciones vecinas de Veracruz.

Cabe mencionar que en esta ocasión se pudo ver más organización y también la instalación de un pequeño filtro sanitario, en donde cada persona que pasaba era rociada con desinfectante y posteriormente son atendidos por personal de protección civil y militares, quienes apoyan a los aspirantes a la vacuna en rellenar su formulario y de esta manera agilizar la vacunación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario