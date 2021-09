CEPCO se mantiene alerta por lluvias intensas, aumento en los niveles de ríos y presas del estado

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de septiembre de 2021. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que derivado de las intensas lluvias registradas la tarde de este miércoles en la ciudad de Oaxaca por el paso de la onda tropical No. 27, se presentaron escurrimientos importantes hacia las partes bajas, alcanzando tirantes de hasta 30 centímetros en Símbolos Patrios, Cinco Señores, en la agencia Santa Rosa y partes bajas del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

Asimismo, se registraron encharcamientos severos en el Parque del amor, colonia Santa Anita, avenida Universidad, Puente Bicentenario -el cual fue suspendido al paso vehicular-; así como en Santa Rosa, Montoya, calzada Madero, Pueblo Nuevo, Viguera y columpio de Ixcotel. Además, de dos vehículos varados en la agencia municipal de Santa Rosa y la calle de Crespo.

De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Río San Felipe aumentó su nivel hasta un 50%, al igual que el Río Salado en un 70%; mientras que el Río Atoyac se encuentra a un metro por abajo de su escala critica. Por lo que hasta el momento no se reportan ríos desbordados.

Por lo que se refiere a las presas Benito Juárez y Yosocuta se encuentran al 100% de su capacidad, sin que represente un riesgo para la población.

La dependencia señaló que a través de sus delegados regionales mantiene monitoreo permanente para vigilar el aumento de niveles de arroyos, ríos y presas en el estado por la presencia de las lluvias ocasionas por la onda tropical No. 27 y con ello salvaguardar la vida de la población.

La Coordinación Estatal de Protección Civil pide a la población tomar sus precauciones y evitar transitar por zonas inundadas, arroyos y ríos crecidos, así como comunicarse al 911 en caso de emergencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario