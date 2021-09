A pesar de semáforo amarillo, Tuxtepec suma 58 casos nuevos en tres días

-El municipio se ha mantenido en los primeros lugares de lista de contagios en esta semana. Autoridades piden no bajar la guardia

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde el pasado lunes el estado de Oaxaca, regresó al color amarillo en este semáforo epidemiológico, sin embargo en estos últimos días Tuxtepec ha ocupado los primeros lugares con casos nuevos a nivel estatal, confirmándose en estos últimos 3 días, 58 casos nuevos.

En el corte del pasado lunes, el municipio de Tuxtepec reportó 8 casos nuevos, pero la Cuenca sumó 133 casos activos, así como 452 defunciones, siendo hasta ese día 4, 674 casos. El pasado martes 7 de agosto, eran ya 33 casos nuevos para el municipio, y en la Cuenca se reportaron 153 activos, 455 defunciones, y sumaron ya 4,925 casos.

Este miércoles, fueron 17 casos nuevos para Tuxtepec y a nivel regional se reportaron 160 casos activos, así como 457 defunciones, y una ocupación hospitalaria del 58.7%, además de que suman desde el inicio de la pandemia a la fecha 4, 953 casos.

En lo que va del mes de septiembre en la Cuenca del Papaloapan se han reportado 153 casos nuevos de covid, además de 9 defunciones, por lo tanto ls autoridades de salud no han dejado de pedirle a los ciudadanos que sigan con las medidas necesarias contra el covid, como es el lavado frecuente de manos, la sana distancia y sobre todo evitar salir.

Cabe hacer mención que para la Cuenca del Papaloapan el mes de agosto, fue el más difícil y con más casos ya que se reportaron 1, 226 casos nuevos y 83 defunciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario