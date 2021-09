13 de septiembre se pondrá en marcha primera ruta del CityBus en Oaxaca

-La ruta será de Viguera a Volcanes, la operación de este ruta forma parte de la primera etapa preoperativa.

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves una vez más se hizo un recorrido del CityBus que operará en la ciudad capital, el punto de salida fue en la terminal de Viguera, el director Gerardo Guzmán mencionó que este lunes 13 de septiembre se pondrá en funcionamiento la primera ruta que va de La Esmeralda a Volcanes.

Detalló que esto permitirá hacer la calibración de los contadores de pasajeros, asimismo indicó que la operación de este ruta forma parte de la primera etapa preoperativa, la cual cuanta con una prueba piloto de un mes, en el que se promoverá el uso de la tarjeta de prepago en los usuarios, además dijo que la próxima semana se definirán los puntos y la estrategia para la adquisición de las tarjetas de prepago.

Señaló que las unidades cuentan con la mejor tecnología de transporte público en el país, un validador de tarjeta para el sistema de prepago, GPS para monitorear el recorrido de las unidades, todo esto lo tendrán las 43 unidades con las que contará el servicio del CityBus una vez que esté operando al cien por ciento, es importante mencionar que las unidades cuentan con rampas para el acceso a personas con discapacidad.

Sobre las demás rutas, el director del CityBus comentó que en unas semanas se podría estar poniendo en funcionamiento una más que partirá de la zona poniente de la ciudad de Oaxaca, es decir por la agencia de Viguera con destino a la avenida universidad a la altura del plaza del valle, además de que en unos dos mese se estarán terminando los trabajos que se realizan sobre el periférico en inmediaciones de la central de abasto.

Luego del recorrido se dirigieron al Centro de Control del CityBus, en dónde se monitorea la ubicación de cada unidad, la velocidad que lleva, el operador que conduce el autobús, también se podrá saber la distancia que existe entre cada unidad, con el objetivo de tener un mejor control para el arribo a las estaciones.

Otra de las ventajas de este monitoreo, es que por la pandemia, las unidades tendrán un límite de pasajeros, por lo que en cuanto se llegue a ese límite, el autobús no hará paradas hasta que alguno de los pasajeros descienda.

Es importante recordar que el proyecto del CityBus se ha retrasado en las trabajos, aún cuando el Gobernador Alejandro Murat dijo a finales del 2020, que para enero de este 2021 ya estaría operando, sin embargo esto no ha ocurrido, además en agosto transportistas que realizan los trabajos sobre el periférico, se manifestaron por la falta de pagos.

