“¡Un ratito nada más!” le costó más de mil pesos; ahora sí levantan infracción por estacionarse en espacio para discapacitados en Tuxtepec

-Una mujer fue sancionada este día en la avenida Independencia, con una multa por 15 UMAS, sin embargo, es común ver a vehículos sin permiso para estacionarse en los pocos espacios destinados a las personas con discapacidad, en cualquier parte de la ciudad.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La falta de empatía con las personas con discapacidad y la poca civilidad por el respeto a lugares para estacionarse, le cobró factura a una mujer en Tuxtepec, quien por ir “sólo un ratito nada más” al banco, fue sancionada. La multa fue por 15 UMAS , es decir, unos mil 344.3 pesos.

Los hechos se registraron frente al banco Banamex en la avenida Independencia, en el centro de la ciudad, donde este año tras la obra de remodelación de la vialidad, se destinó un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad.

Ese espacio, que constantemente es ocupado por personas que descienden sin ninguna dificultad, fue hecho valer por la autoridad este miércoles, momento del cual, TVBUS fue testigo.

Junto a la rampa para personas con discapacidad se encontraba un vehículo de la marca Peugeot color azul, lugar que pudo ser ocupado por alguien que realmente lo necesitaba, como fue el caso de una persona que a bordo de otra unidad con calcomanía que señalaba una discapacidad se vio obligada a buscar otro espacio al ver “el suyo” ocupado, mientras la conductora del Peugeot hacía tramites en el banco.

Cerca de 15 minutos después llegaron elementos de la Policía Vial del estado, que con uso de la torreta dieron aviso que ese vehículo sería remolcado, por lo que de inmediato salió una mujer del banco.

La ciudadana alegó que sólo había entrado a realizar un trámite, pero “ya casi salgo”, dijo; sin embargo, su argumento no fue válido y la Policía Vial procedió a la infracción, no sin antes señalarle los motivos y ofreciendo la oportunidad que por cuenta propias moviera su auto.

Lamentablemente la falta de respeto a los lugares para personas con discapacidad continúa a pesar de las constantes campañas de sensibilización y concientización.

Los elementos viales informaron que por la falta de respeto a este punto se presentan de forma constante denuncias, en lugar de buscar otros espacios o un estacionamiento, por el que se puede pagar menos que por una multa.

