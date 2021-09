Sin responsabilidad en medidas sanitarias, son en vano acciones contra nuevas cepas de covid: Jefe de salud en Tuxtepec

-Señaló el galeno que la preocupación no es por la llegada de estas nuevas variaciones del virus, sino por la indiferencia de la población sino que sigue sin creer en la existencia de esta pandemia.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Las mutaciones que ha generado el coronavirus a través de nuevas cepas más agresivas como la Delta y Lambda, ha puesto en preocupación a las autoridades sanitarias luego de que se ha informado que los nuevos virus ya están en Oaxaca, y que podrían llegar a Tuxtepec.

Señaló el doctor Abel Jiménez Gómez, que la preocupación no es por las mutaciones que viene generando esta enfermedad, sino por la indiferencia de la población, que sigue sin creer y mucho menos vacunarse, ni seguir las recomendaciones para evitar el contagio que ha dejado consecuencias fatales en muchas familias, por lo que dijo que atendiendo todas estas recomendaciones se puede hacer frente a todo tipo de mutaciones como las que se han detectado en la actualidad.

Aseveró que mientras exista el escepticismo en las personas, la situación no cambiaría quedando vulnerables ante las nuevas cepas que ya ha ocasionado pérdidas de vida por la falta de prevención, que ha sido las mismas desde que inició la pandemia hace un año y medio.

Explicó que son las personas de riesgos, los que tienen alguna enfermedad crónica como hipertensión y diabetes los puedan terminar afectando por las diversas variantes sino toma las precauciones necesarias para evitar el contagio y lamentó, que muchas de ellas no se han vacunado quedando desprotegidos y con mayor riesgo de contraer la enfermedad, con mayor gravedad.

Aunque se le haya informado que las mutaciones como Delta y Lamda ya se encuentra en Oaxaca, resaltó que de nada sirve implementar medidas de contingencia para evitar su llegada a esta región, si la misma ciudadanía no toma las medidas necesarias para protegerse y explicó que seguirán apareciendo nuevas variaciones que va a dejar consecuencias y todo porque las personas no están tomando en serio esta enfermedad, que ha arrebatado vidas en toda esta región.

