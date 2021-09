Se atrasa obra de rehabilitación de la red de agua potable en Tuxtepec; podría concluir en enero

-El atraso se debe a las lluvias que se han presentado en la región.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La obra de rehabilitación de la red del agua potable en Tuxtepec, además de causar molestias entre la población, podría retrasarse y no terminar en el mes de diciembre como se tiene programado, si no hasta el mes de enero.

En entrevista el Director de Infraestructura de la Comisión Estatal de Agua (CEA) Guilebaldo Mijangos Calvo, dio a conocer que la obra lleva un de avance del 76.5%, y aunque está proyectada para terminar el 1 de diciembre, se espera que termine posiblemente en enero, ya que se tiene un retraso mínimo.

“Deberíamos llevar como el 82%, pero es muy difícil ir a la par sobre todo en la temporada de lluvias, sobre todo en una obra tan grande, pero yo calculo que vamos a terminar en diciembre-enero, y sobre todo cuidar la calidad de los trabajos”, agregó.

Sin embargo, la empresa responsable de los trabajos consultores de la Cuenca S. A. de C. V.” podría implementar otras estrategias para agilizar los trabajos y sobre todo evitar que la ciudadanía siga siendo afectada con los cierres de las vialidades, por lo que no descartaron trabajar en la noche.

Aunado, a que a partir de la próxima semana, algunos representantes de los sectores en Tuxtepec podrán apoyar a los responsables de la constructora a determinar cuáles serían las calles y avenidas a cerrar, para continuar con los trabajos sin afectar a los ciudadanos que diariamente sufren por el cierre de calles.

