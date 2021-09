Oaxaca, sin daños tras sismo de magnitud 7.1

-Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat, la CEPCO y la SSPO realizan los protocolos de verificación de daños, sin que se reporten afectaciones en el estado

-Acciona Gobierno de Oaxaca el Consejo Estatal de Emergencias, reportan saldo blanco

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de septiembre de 2021. – Luego del sismo de magnitud 7.1 registrado la noche de este martes con epicentro en Acapulco, Guerrero, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa instruyó a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) para iniciar con los protocolos de verificación de daños y auxilio a la población en caso de que se requiera.

El Mandatario Estatal puntualizó que de acuerdo con los primeros reportes que se han emitido por los delegados del Gobierno al interior del estado, se registra únicamente la suspensión del servicio telefónico en la región de la Costa a causa del temblor, sin que hasta el momento se reporten daños materiales y pérdidas de vidas humanas.

Puntualizó que a cuatro años del terremoto de magnitud 8.2 que devastara la zona del Istmo de Tehuantepec, hoy la sociedad oaxaqueña esta más preparada y consciente al momento de estos fenómenos naturales.

“En Oaxaca somos resilientes con estas experiencias. El 50% de los temblores que se dan en el país se concentran en el estado, estamos preparados, hemos ido aprendiendo, pero lo mas importante es que no hay nada que lamentar hasta el momento”, puntualizó Murat Hinojosa.

Por sismo establecen Consejo Estatal de Emergencias

De acuerdo al protocolo, se estableció en el Centro de control comando y comunicaciones (C4) de la SSPO, el Consejo Estatal de Emergencia (CEE) donde las dependencias reportaron sin daños o afectaciones en los municipios de la entidad oaxaqueña.

Asimismo, los titulares de las dependencias reportaron que no hubo afectaciones o daños a la estructura del Gobierno del Estado. La Secretaría de Salud por su parte indicó que los hospitales, clínicas y centros de salud al momento se reportan sin novedad, en estos centros médicos únicamente se presentaron fallas de energía eléctrica.

Las gasolineras y establecimientos comerciales también reportaron sin novedad luego del recorrido que implementaron elementos de la Policía Estatal y delegados de la CEPCO.

Por su parte, la SSPO informó que los Centros de Reinserción Social, así como los cuarteles de las policías estatales y de la Policía Auxiliar, Bancaria y de Valores (Pabic) se reportó sin daños a su infraestructura, lo mismo que las estaciones de bomberos y los edificios y oficinas de la Policía Vial Estatal.

Se mantienen monitoreos en edificios históricos y templos de la zona de la Sierra Norte, como Ixtlán de Juárez y Capulalpam de Méndez, en donde se han reportado algunas fisuras que están siendo inspeccionadas por personal del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca.

