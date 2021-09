Migran ambulantes a ventas en comunidades y colonias; seguirán con restricciones ante covid en Tuxtepec

-Las ventas siguen bajando, además del covid, por la falta de movilidad ante la obra de agua potable.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras el incremento de casos por la tercera ola de covid, la economía en la ciudad volvió a caer, pues hubo muchos contagiados y eso redujo la movilidad en el centro de la ciudad y en los comercios, aunado a la pandemia, se vive una situación que complica aún más la movilidad en las calles y avenidas del casco urbano y sí, hablamos de la obra de agua potable que ejecuta el gobierno del estado, siendo el responsable por el cierre de calles.

Es así como Benjamín Tomás Miguel, líder de la alianza de comerciantes ALCACUP, declaró en entrevista que ante esta difícil situación de pandemia, sumada a la crisis de cierres viales, varios comerciantes ambulantes se han visto en la necesidad de migrar sus ventas a lugares en donde los clientes tengan un acceso más fácil, incluso hasta han tenido que visitar comunidades y colonias vendiendo sus productos, ante la dura crisis económica.

Además de las medidas que se implementaron y también ellos mismos propusieron, Benjamín Tomás, dijo que seguirán respetando las normas de higiene y seguirán buscando garantizar la salud y seguridad de los clientes que visitan el centro de la ciudad, ya que es responsabilidad de todos cuidarse.

Por consecuencia, dijo que continúan gestionando insumos de protección, como cubrebocas, gel y sanitizante a sus agremiados, así como también se están reubicando puestos para fomentar la sana distancia.

Así mismo, ya se ha identificado los puntos en los que se registra aglomeración de personas siendo estos las calles Matamoros y 5 de mayo y Carranza y Melchor Ocampo, en donde se ha trabajado para reducir espacios y ampliar la distancia entre cada comerciante.

Por último señaló que todas estas acciones para mitigar la propagación del virus, las realizan de la mano con el ayuntamiento municipal, en coordinación con la dirección de comercio y la jefatura de salud y que sin importar el semáforo epidemiológico, se mantendrán estas medidas entre sus agremiados.

