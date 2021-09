La Banda “Rigth Nothing” se presenta en la novena edición del festival Monstros del Metal

Aby Quintana

Este pasado fin de semana la banda de música de metal “Rigth Nothing” se presentó en la novena edición del Festival “Monstros del Metal” en ciudad de México, donde rindieron un homenaje al maestro Francisco Gabilondo Soler Cri-cri con su canción Rusiana con una versión al Death Metal.

Rigth Nothing es una agrupación formada a finales del año 2000 por los hermanos mazatecos “Mina” del municipio de San Pedro Ixcatlán, desarrollándose en el género de Metal denominado Death Metal, estructurando sus composiciones con tintes melódicos y técnicos.

La formación inicial fue por: Marco Antonio Mil Mina en la Guitarra, Pedro Mina en la Guitarra y voz, Josué Mil Mina Batería, con esta alineación hacen su debut a finales del 2003 en un evento organizado por el guitarrista Moisés Olvera.

A partir del 2003 la agrupación incursiona en organización de sus propias presentaciones, con infraestructura propia e invitando a otras agrupaciones a participar y fue en febrero del 2004 que se une a la agrupación con gran liderazgo escénico el vocalista Manuel Chávez (ex Vocalista de Mictlán) debutando el día 29 Mayo 2004 en la cd. De Acapulco en ese mismo año se integra el Bajista Josh Bass y con estos nuevos integrantes se realizan presentaciones en diversos foros y lugares de la República Mexicana, Taxco, Chilpancingo, Acapulco, Gro. San Luis Potosí, S.L.P. Xalapa, Ver. Cuernavaca, Mor, Tula, Tulancingo, Hgo. Para el 2007 Manuel Chávez sale de la agrupación por cuestiones laborales.

En 2011 en una presentación esporádica conocen a Lulfar Kriztofer que se haría cargo de las vocales y plasmando sus ideas en las letras en ese tiempo se realiza la grabación de un demo de estudio a cargo de Miguel Ángeles y Miguel Ángel Ángeles (EPD) de MAT Estudio en el Edo. De México. Quedando dicha grabación a resguardo de la agrupación.

Para el año 2016 la agrupación reingresa al estudio de grabación en los Estudios Allory en la Cd. De México concluyendo lo que sería su primera grabación oficial que se lanza de manera independiente, el cual titularon “Insignificant Species”

Después de concluir la grabación Lulfar Kristofer sale de la agrupación por cambio de ciudad y en el 2019 Josh Bass tras varios años deja la agrupación, en ese mismo año se integra en la voces Moctezuma Fernández y el bajista Eduardo Arreguin.

Dando presentaciones en la cd. De Xalapa, Veracruz, Ver, Puebla, Pue, bajo el sello de Jsc Producciones México en Febrero 2020 se realiza la presentación del disco “Insignificant Species” en el foro Metrópolis rock Stage.

Fue este pasado fin de semana 4 de septiembre que la agrupación realizo una presentación más en festival Monstruos del Metal Mexicano 9a Edición.

