Exhortan los SSO a no desatender las recomendaciones sanitarias para la prevención de la COVID-19

-Toda vez que la cifra de contagios nuevos alcanzó para este martes, 493 casos en 101 municipios; en las últimas 24 horas se reportaron 17 defunciones.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de septiembre de 2021.- Desde el pasado 2 de septiembre Oaxaca suma seis días consecutivos con tendencia a la baja de contagios por COVID-19 notificados diariamente, al contabilizar en esta jornada 493 casos nuevos, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Así también, el porcentaje de ocupación hospitalaria para la atención del SARS-CoV-2, ha tenido una pequeña reducción en los últimos días, tras cuantificar este 7 de septiembre un 64.8% de manera general, con 13 nosocomios al 100% de saturación y un total de 331 enfermos hospitalizados, de los cuales 14 son de nuevo ingreso, uno menos que el corte del día de ayer.

Ello, debido a la ampliación de camas para la atención de la pandemia en la entidad, aunado a la intensa Jornada de Vacunación contra el COVID-19 y la suma de esfuerzos de toda la sociedad, destacaron los SSO. Además, precisaron que los siguientes días serán transcendentales para lograr disminuir considerablemente la tercera ola de la emergencia sanitaria.

Por ello, hicieron un enfático llamado a la población para no descuidar en las fiestas patrias las medidas de protección contra el coronavirus. La dependencia puntualizó que, el color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico permite mayor libertar en la apertura comercial, sin embargo, mayor libertad implica más responsabilidad y compromiso de la ciudadanía, para mantener a la baja los contagios y evitar más restricciones para finales del año.

En el acumulado de casos, desde que inició la emergencia sanitaria, se tiene a la fecha un registro de 70 mil 422 casos positivos, de estos 63 mil 963 se han recuperado, y cuatro mil 745 han perdido la vida, 17 más que el día de ayer.

La mayoría de los nuevos pacientes se reportaron en Oaxaca de Juárez con 100 casos, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 33, la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con 29 y Santa Cruz Xoxocotlán con 27, por mencionar algunos, para un total de 101 municipios con casos en las últimas 24 horas.

Señalaron que la pandemia continúa activa en 159 localidades del territorio oaxaqueño, con mil 714 pacientes que presentaron síntomas en los últimos 14 días, principalmente en Valles Centrales con 780 casos, seguido del Istmo con 477, Tuxtepec con 153, Costa 147, Mixteca 110 y Sierra 47 pacientes.

En tanto, Valles Centrales acumuló un global de 42 mil 886 positivos y dos mil 136 defunciones, Istmo nueve mil 253 confirmados y mil 008 muertes, Tuxtepec cuatro mil 925 casos y 455 fallecimientos, Costa cinco mil 314 positivos y 418 muertes, Mixteca cinco mil 696 confirmados y 476 decesos, Sierra dos mil 348 casos y 252 muertes.

La dependencia anotó que es indispensable para avanzar en la lucha contra la COVID-19, sumar esfuerzos y no confiarse, ser responsables en el uso del cubrebocas, del gel antibacterial y el lavado constante de manos, así como guardar la sana distancia y evitar las actividades sociales con aglomeraciones.

