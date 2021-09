Demanda Congreso atención a familias afectadas por las lluvias en Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 8 de septiembre de 2021.- El Congreso de Oaxaca solicitó al Gobernador del Estado, atender de manera inmediata a las familias afectadas por las lluvias torrenciales ocurridas en los últimos días en la región de Valles Centrales.

Mediante un punto de acuerdo aprobado como de urgente y obvia resolución, demandó al titular del Ejecutivo estatal instruir a las dependencias respectivas a actuar en consecuencia y en cumplimiento a sus responsabilidades.

Específicamente que la Secretario General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), para que se habiliten en todo el Estado espacios públicos que puedan servir como albergues, refugios emergentes o centros de atención ante los riesgos que se puedan presentar por la temporada de lluvias.

El reporte oficial de la CEPCO, señala que el fenómeno natural no provocó pérdidas humanas ni lesionados, solamente daños materiales.

Las autoridades estatales informaron sobre la caída de árboles y derrumbes en las carreteras Tuxtepec-Oaxaca, La Esperanza-Ixtlán, un derrumbe en la carretera Huajuapan-Oaxaca, así como el desbordamiento de los ríos Atoyac, Salado, entre otros.

La tormenta que azotó el pasado lunes en varias partes de la entidad, afectó principalmente a la capital oaxaqueña, en donde las fuertes corrientes provocaron la inundación de locales, viviendas, negocios y plazas comerciales.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Magaly López Domínguez y el legislador Saúl Rubén Díaz Bautista, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y aprobado por el Pleno Parlamentario.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario