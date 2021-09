Comuneros de Ayutla desconocen acuerdo con Tamazulápam

-Se manifestaron en contra del acuerdo agrario ente Tamazulápam y Ayutla

Mario Romero/Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- Este Miércoles Frente a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) habitantes del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, mostraron su inconformidad con el acuerdo alcanzado entre sus autoridades y los vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo, toda vez que se vieron afectados al ser despojados de sus tierras.

Acusaron a las autoridades municipales, comunales y agrarias de haber manipulado y viciado las asambleas, y que no los tomaron en cuenta para ceder a Tamazulápam las tierras que les corresponden, además de entregarles el manantial de la zona y otros metros más.

Sostuvieron que ellos han cumplido con tequios, cuotas y asambleas en la comunidd, acatando las decisiones del gobierno por lo que no entienden el por qué se están realizando dichas acciones .

“Exigimos ser tomados en cuenta en las decisiones que afecten a nuestros derechos e intereses, así como a participar en las negociaciones que se llevan a cabo entre las autoridades agrarias y municipales de las comunidades”, señalaron los afectados.

Para finalizar pidieron que se respete sus terrenos ubicados cerca del manantial; y que no se entreguen a Tamazulápam Mixe para resolver el problema agrario de estas comunidades.

