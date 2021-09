A partir de hoy, tuxtepecanos podrán opinar sobre las calles a romper en obra de agua potable en el centro

-La decisión se dio tras una reunión entre la constructora y representantes de los diferentes sectores, por lo que días antes de que vayan a romper alguna calle, se analizarán las circunstancias.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La queja de los tuxtepecanos sobre la obra de la rehabilitación del sistema de agua potable que realiza el gobierno del estado fueron escuchadas por la empresa constructora, quien accedió a tomar en cuenta las observaciones de los ciudadanos sobre las calles a romper en próximos días y así, no afectar más el tránsito vial y al

sector comercial.

La decisión se determinó este miércoles luego de una reunión entre la empresa y representantes de los diferentes sectores de la sociedad.

Los representantes, en su mayoría comerciantes, taxistas y profesionistas, pusieron sobre la mesa las quejas ciudadanas y solicitaron a la empresa, tener un plan para que puedan en lo menor posible afectar la vialidad, lo que lograron y así, las futuras calles y avenidas a romper, serán un trabajo coordinado con algunos representantes de la sociedad.

En una reunión acalorada, en donde por momentos los ánimos subieron de tono, se acordó con la empresa responsable “Consultores de la Cuenca S. A. de C. V.” que antes de romper más calles y avenidas en el municipio, deben de apoyarse con los ciudadanos, que de manera diaria deben buscar rutas alternas para llegar a su destino, y al final son los más afectados.

Taxistas, comerciantes, constructores, así como ciudadanos, van a ser los que se reúnan con los responsables de la obra y así, vean si es viable el plan de trabajo que les presenten; ya que a decir del Director de Infraestructura de la Comisión Estatal de Agua (CEA) Guilebaldo Mijangos Calvo, dijo que antes de romper una calle, es el gobierno municipal es quien lo autoriza, a pesar de que es una obra estatal.

Esta reunión se realizó este día, y aunque por escrito se solicitó al Director de Obras Alfonso Clara Ortela, al de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto, así como al Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez que asistieran y así agilizar los trabajos de la rehabilitación, no acudieron, ni siquiera enviaron a un representante y lo que causó la molestia de los presentes, ya que, en reiteradas ocasiones, han señalado que no es una obra municipal, sin embargo son ellos los que al final deciden donde se romperá.

La obra, ejecutada por la Comisión Estatal del Agua, tiene una inversión de alrededor de 50 millones, y esta rehabilitación de la red es de importancia para el centro de la ciudad ya que están cambiando la tubería, la cual ya es obsoleta.

Sin embargo, la obra no ha dejado de causar molestia ya que ha provocado muchos accidentes, por eso la exigencia agilizar y sobre todo coordinar los trabajos con los diversos sectores de la sociedad.

Comentarios

