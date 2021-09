Tania López reprueba decisión del TEPJF de anular elección en Xoxo, Chente Castellanos la celebra

-La ex Presidenta Municipal electa informó que impugnará la determinación ante la Sala Superior del Tribunal



Mario Romero/Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Luego de darse a conocer el fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de anular la elección en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, la ex presidenta municipal electa Tania López López informó que impugnará la determinación ante la Sala Superior del TEPFJ.



En conferencia de prensa, López López comentó que los magistrados no llevó a cabo una valoración probatoria y en su lugar consideró elementos que pueden catalogados como índicos, tal es el caso de videos, imágenes y documentos que proporcionó el ex candidato de Fuerza Por México Inocente Castellanos.



Asimismo señaló que las pruebas que se presentaron ante el tribunal no son sustentables, además de que con esta determinación se violentan los derechos político-electorales de las mujeres, pues en esta ocasión se le está quitando la presidencia a una mujer, además que no se está respetando la voluntad del pueblo manifestada en las urnas.



Por su parte Inocente Castellanos subió un video a sus redes sociales, en dónde manifestó que el tribunal hizo su trabajo de manera correcta, apegado a la ley y con esto se haya anulado el resultado de la elección e instruir al órgano electoral convocar a una elección extraordinaria en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.



Es importante recordar que este lunes la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Xalapa, Veracruz, determinó anular la elección en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, ya que los magistrados coincidieron en que hubo diversas irregularidades, debido a esto se ordena que se convoque a una elección extraordinaria.



En la sesión virtual celebrada la mañana del lunes, se señaló que el día de la jornada electoral hubo presencia exhaustiva de la policía municipal en las casillas, además de que la ahora ex presidenta municipal electa Tania López López utilizó los logros del ayuntamiento durante su campaña, así como el haber usado el mismo logo de la administración municipal.

