Próximo jueves, autoridades darán solución sobre construcción del muro en Tres Marías Valle Nacional: Rey Magaña

-Señaló que la solución será a corto plazo y que se dará continuidad al proyecto para que el muro sea terminado.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Será este jueves cuando las autoridades federales y estatales den una solución a corto plazo para la construcción del muro de contención en el río Valle Nacional a la altura de la comunidad de Tres Marías, la cual se ha visto afectada por la creciente del río debido a las constantes lluvias que se han registrado en la zona.

El Presidente Municipal de Valle Nacional Rey Magaña García, comentó que este martes tuvo una reunión con personal de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), con la Delegación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), en dicha reunión el edil estuvo acompañado del Agente de la Comunidad y por el Presidente Municipal Electo Marcelo Santos Meneses.

Comentó que la presencia del edil electo, es para que los proyectos a mediano y largo plazo se les de continuidad y así dar solución a un problema que enfrenta la comunidad de Tres Marías cada temporada de lluvias, pues es una zona baja y cuando crece el nivel del río, el agua afecta a varias viviendas.

Es importante mencionar que durante este año se han presentado ante la CONAGUA y a diferentes Instancias para exigir una respuesta ante la cancelación de la obra de construcción del muro de contención, además en días pasados se llevó a cabo una asamblea en la comunidad, en la que el director de infraestructuras de la CONAGUA Oscar Cuevas Ruiz pidió una prórroga para poder dar a conocer la problemática de esta situación.

