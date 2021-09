Pandemia e inseguridad, principales afectaciones del sector restaurantero: CANIRAC

-El presidente del organismo dijo que en las últimas semanas varios establecimientos han sido víctimas de asalto.

-Piden al Oswaldo García Jarquín, que se garantice la seguridad de la población en general y de los establecimientos.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) Alejandro Ruiz Olmedo, comentó que durante la pandemia este sector ha resultado afectado en su economía, ya que además de las afectaciones por el confinamiento, se suma la inseguridad y la falta de apoyos de parte de las autoridades.

En conferencia de prensa indicó que lamentablemente se han incrementado el número de asaltos los establecimientos y al personal que trabaja en ellos, es por ello que señaló que ellos se enfrentan a tres crisis, la de la pandemia, la económica y la provocada por la inseguridad, factores que también afectan a quienes viven en la capital.

Es por estas razones que hizo un llamado al Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, para que que se garantice la seguridad de la población en general y de los establecimientos, ya que aún no se recuperan de las pérdidas que ha provocado la pandemia, sobre todo porque han tenido que modificar sus horarios de acuerdo al semáforo epidemiológico.

Asimismo indicó que varios empresarios han tenido que pedir créditos para mantener la operatividad de sus establecimientos, sin embargo las ventas no repuntan y esto los pone en una situación complicada, refirió que tuvieron que pedir créditos debido al nulo apoyo por parte de las autoridades federales y estatales.

Estas declaraciones las hizo en el marco de la presentación de la nueva mesa directiva de la CANIRAC, la cual es presidida por Alejandro Ruiz Olmedo, Aurora Toledo Martínez como VicePresidenta, Andrea Sánchez López como Secretaria y como Tesorera Olga Cabrera Oropeza.

