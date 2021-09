Lluvias no cesan, prevén ciclón en costas de Jalisco y Colima

EXPANSIÓN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó sobre la formación de un ciclón tropical para las próximas horas frente a las costas de Jalisco y Colima.

Y la posibilidad de formación del meteoro es del 90%, y se genera debido a la zona de baja presión en el océano, frente a los dos estados.

El SMN pronosticó la mañana de este martes que la posibilidad de que se forme el ciclón es de 48 horas máximo, aunque la baja presión existente ya provoca fuertes lluvias en Jalisco y otras entidades costeras.

El SMN dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tarde de este martes ya se formó la Depresión Tropical 15-E en el Océano Pacífico. “Su centro se ubicó aproximadamente a 390 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 560 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 km/h”, detalló el organismo.

Debido a la formación de la depresión tropical, se pronostican lluvias intensas en Jalisco y Nayarit, muy fuertes en Colima y Michoacán; así como rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima. Por lo anterior, se pide a la población seguir las recomendaciones del SMN y de Protección Civil ante un eventual riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por las intensas lluvias.

Lluvias en el Valle de México

Las más recientes lluvias en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México han dejado inundaciones en el Estado de México. El municipio más afectado fue Ecatepec en donde hubo dos personas muertas y cientos de damnificados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario