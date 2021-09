La cantante Oaxaqueña Cielo Baéz lanza nuevo tema “Dime Donde Estás”

-Cuenta con ocho canciones pero solo seis, han sido publicadas en sus diferentes plataformas digitales.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- El pasado fin de semana la cantante Oaxaqueña Cielo Baéz, lanzó nuevo tema musical de su autoría que lleva por nombre “Dime Donde Estás”, una melodía romántica que fue presentada con un videoclip a través de la red social.

La canta autora Oaxaqueña, externó para este medio que cuenta con ocho canciones de su autoría pero que hasta el momento, solo han sido publicadas seis de ellas a partir del 2018, señaló que su gusto por la música inicio desde muy pequeña ya que su papá, también compone melodías pero hasta el momento, no las ha hecho públicas y esto la motivo a buscar espacios para darse a conocer en este ambiente musical.

Detalló que las melodías ya publicadas son:

1.- “Te quedas o te vas”

2.- “Amor antiguo”

3′- “Te extraño”

4.- “Recuerdo”

5.- “Canción Sin Miedo Oaxaca”

6.- “Dime donde estas”

Estos temas musicales se encuentran en sus diferentes plataformas digitales como Instagram, Facebook y Youtube, donde la pueden encontrar como Cielo Baéz MX, por lo que pidió a todos los cibernautas visitar y seguir su canal y paginas oficiales, para conocer un poco más sobre ella.

Por otro lado dijo que actualmente se encuentra realizando un mural con su imagen en la ciudad de México, como representante de las mujeres Oaxaqueñas por la melodía “Canción Sin Miedo Oaxaca” que habla sobre los feminicidios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario