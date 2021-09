Encharcamientos, autos varados y afectaciones a plaza comercial, daños provocados por lluvia en Valles Centrales

-Protección Civil de Oaxaca reporta varias zonas afectadas y aumento en niveles de ríos Salado, Atoyac y San Felipe.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes por la tarde se desató una lluvia fuerte y constantes en algunas zonas de la ciudad capital y en municipios conurbados, esto provocó que varias calles, avenidas y boulevares se convirtieran en auténticos ríos, dejando como saldo encharcamientos y varios autos varados.

En redes sociales usuarios empezaron a subir imágenes y videos de las afectaciones en varias zonas de la ciudad de Oaxaca y municipios como Santa Lucía del Camino y Santa Cruz Xoxocotlán, algunas de las vialidades afectadas fueron el periférico, calles del centro histórico de la capital y la avenida Lázaro Cárdenas frente al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

Fue precisamente en ese punto, en dónde la Policía Vial Estatal informó que cerró la circulación en esa arteria, para evitar que automovilistas intentaran pasar y se quedaran varados, otra de las zonas afectadas es San Martín Mexicapam, en dónde varios autos fueron arrastrados por la fuerte corriente.

Otro video que circuló fue en dónde se aprecia cómo el agua se mete a varios locales de Plaza Bella, ubicada en la agencia de Montoya, es importante mencionar que algunos autos quedaron varados al caer a uno de los innumerables baches que hay en las vialidades y que por la cantidad de agua los conductores no veían.

Por medio de un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO), informó que las afectaciones se presentan en Pueblo Nuevo, Periférico, zona norte de la capital, Santa Rosa, Suchilquitongo, la colonia Azteca, Santa Lucía del Camino, colonias de las partes bajas del cerro del Fortín como el Ejido Guadalupe Victoria y la Central de Abasto.

La autoridad también dio a conocer que mantiene un monitoreo constante de los afluentes de respuesta rápida como son los ríos Chiquito, San Felipe, Salado y Atoyac, los cuales han presentado un aumento en sus niveles y que cruzan por distintas partes de la ciudad de Oaxaca y de la zona conurbada.

