Demanda Congreso de Oaxaca al Gobierno del Estado, concluir entrega de apoyos a 4 años de los sismos

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de septiembre de 2021.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura pidieron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, agilizar la entrega de apoyos para la reconstrucción a las familias damnificadas por los sismos ocurridos en el año 2017.

Mediante un exhorto, esta representación popular demandó al titular del Ejecutivo del Estado, que antes de que finalice este 2021, las personas que perdieron su patrimonio por estos fenómenos naturales y que fueron empadronadas en el Segundo Censo, reciban los recursos respectivos.

El día 7 de septiembre del 2017, a las 23:49 horas ocurrió un sismo de 8.2 grados, localizado en el golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, cuya intensidad dejó devastadas a las comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, principalmente.

También, se solicita atender a las personas que resultaron afectadas a causa de la réplica de fecha 23 de septiembre de ese mismo año, y del temblor con magnitud de 7.2 grados, ocurrido el 16 de febrero del 2018.

El exhorto se hace en consonancia a las declaraciones realizadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 27 de agosto en el Estado de Chiapas, en donde señaló: “Quiero que se termine el programa de reconstrucción, avanzaremos para que este año, máximo el próximo año concluir el programa”, situación que coloca al Ejecutivo del Estado en el compromiso de terminar todo trabajo este mismo año.

Durante las recientes comparecencias de funcionarios estatales realizadas en la sede del Poder Legislativo de Oaxaca, el tema de la reconstrucción también fue señalado por representantes populares.

Durante la comparecencia del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa ante las Comisiones Unidas de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Seguimiento al Uso y Destino de los Recursos Presupuestales Asignados a Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos del Año 2017 en el Estado de Oaxaca, congresistas reprocharon al instituto su demora en trabajos de reconstrucción de escuelas.

Al respecto, esta Soberanía exigió hacer transparente las acciones emprendidas en contra de las empresas y ex directores de la dependencia, que incumplieron con el proceso de atención al desastre en el año 2017.

Comentarios

