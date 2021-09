Como hace 4 años, tiembla una vez más en el país; esta vez fue en Guerrero

-Este martes 7 de septiembre, fue de 7.1 localizado a 14 kilómetros de Acapulco Guerrero. Hace 4 años el epicentro fue al suroeste de Pijijiapan.

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace 4 años a las 23:49 horas, un sismo con magnitud de 8.2 sacudió el país, y una vez más a 4 años de ese sismo que dejó fuerte a afectaciones de la región del Istmo de Tehuantepec, volvió a temblar en el país.

El temblor de este martes 7 de septiembre, fue de 7.1 localizado a 14 kilómetros de Acapulco Guerrero, sintiéndose en algunos estados del país.

Ya se reportan las primeras afectaciones en el estado de Guerrero, durante el transcurso de la noche surgirán más datos.

Cabe hacer mención que hace 4 años, el sismo despertó a miles de familias del país, dejando severos daños en la región del Istmo de Tehuantepec, siendo el epicentro a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas;



Y este martes en Tuxtepec el Jefe de la Unidad de Protección Civil Guivanni Aquino Colón, dio a conocer que como cada año se realizará el próximo 19 de septiembre, un simulacro de sismo a las 11:30 de la mañana.

