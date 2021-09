CODECI AR Bloquea carretera Tuxtepec – Valle Nacional

–La principal demanda es el esclarecimiento de la muerte del ex líder nacional Catarino Torres Pereda

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – Integrantes de CODECI AR bloquean la carretera Tuxtepec – Valle Nacional, sumándose a un bloqueo están realizando a nivel estatal.

El bloqueo se da por diversas demandas, la primera es el esclarecimiento de la muerte del ex líder nacional, Catarino Torres Pereda, además de la solución al problema del municipio San José Ayuquila, además de solución al problema de La Rica Hoja de Valle Nacional.

Pero además, en lo que respecta a Tuxtepec, piden al Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, que haya un diálogo con la organización, ya que en el tiempo que lleva gobernando nunca han tenido una reunión, para hacerle saber algunas demandas

El bloqueo de esta carretera se da a la altura de Sebastopol, irrumpiendo la circulación en este punto, afectando a los ciudadanos que van hacía los municipios de Chiltepec, Jacatepec, Valle Nacional, así como a la Ciudad de Oaxaca, además de municipios de Veracruz.

