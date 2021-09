Anuncian simulacro de sismo, llaman a Tuxtepecanos a sumarse

-Será el domingo 19 de septiembre a las 11:30 horas que suenen las alarmas sísmicas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca. – El próximo 19 de septiembre se realizará a nivel nacional el simulacro de sismo, con el objetivo de crear conciencia entre la población y con esto tengan un plan de emergencia en los hogares, siendo en Tuxtepec en donde se espera contar con la participación de los ciudadanos.

El Jefe de la Unidad de Protección civil en el municipio, Giovanni Aquino Colón señaló que ya están haciendo las invitaciones a los diversos comercios y con esto que se sumen para que además midan sus tiempos de respuesta ante cualquier fenómeno natural, en este caso un sismo

Aunque al momento no cuentan con un número de dependencias y comercios que vayan a participar, ya que es un domingo, dijo que esperan que muchos se sumen, además de que le han solicitado a los comerciantes que no abren ese día, que lo hagan durante este simulacro que será a las 11 :30 de la mañana, hora en la que sonarán las alarmas sísmicas.

En esta ocasión, las alarmas sonarán por un sismo de 7.1 grado, con epicentro en el centro de país, sintiéndose de manera moderada en el municipio con algunas repercusiones, con este simulacro además se va a conmemorar el sismo que ocurrió hace 4 años.

El Jefe de la Unidad de PC invitó a los ciudadanos a sumarse, pero sobre todo tener en los hogares un plan de prevención ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los integrantes de la familia.

