Alrededor de 800 familias tuxtepecanas beneficiadas, con jornada médica de CANACO

-Quienes acudieron a estas valoraciones, pagaron 180 pesos por siete estudios que de manera individual, llegan a tener un costo de hasta 400 pesos cada uno.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – A tres días de concluir la campaña de salud que se realizó en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de Tuxtepec, ha beneficiado a casi ochocientas familias, trayendo exámenes médicos a la ciudadanía a bajos costos, así lo dio a conocer Victoria Vivanco, presidenta de la fundación “Victoria Vivanco A.C.”

Detalló que esto surgió ante la necesidad de atención médica que por causas de la pandemia, varios hospitales y clínicas cerraron e incluso, médicos perdieron sus trabajos, pues el sector salud se enfocó en los casos covid.

Es por eso dijo, que la colaboración de médicos a través de la fundación Vivanco, llevan a cabo esta campaña de estudios médicos, en los que señaló que al menos por cada uno de los análisis que se realizan en cualquier laboratorio llegan a tener un costo individual de 400 pesos aproximadamente y en esta jornada médica, practican hasta siete estudios por un costo únicamente de 180 pesos.

Informó también que esta fundación por el momento, se apoya con la Cámara de Comercio, quienes van determinando los puntos a visitar, localizando colonias y comunidades que tengan la necesidad de acceder a estos estudios a bajo costo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario