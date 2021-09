Tribunal anula elección en Xoxo, magistrados avalaron pruebas fabricadas señaló Tania López

-La ex candidata de MORENA dijo que acudirá a la sala superior para exigir justicia y que se respete el voto ciudadano



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Xalapa, Veracruz, determinó anular la elección en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, ya que los magistrados coincidieron en que hubo diversas irregularidades, debido a esto se ordena que se convoque a una elección extraordinaria.



En la sesión virtual celebrada la mañana de este lunes, se señaló que el día de la jornada electoral hubo presencia exhaustiva de la policía municipal en las casillas, además de que la ahora ex presidenta municipal electa Tania López López utilizó los logros del ayuntamiento durante su campaña, así como el haber usado el mismo logo de la administración municipal.



Una vez que se difundió esta resolución, Tania López publicó en su página de facebook lo siguiente: “Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con criterios políticos dando valor a pruebas pre-fabricadas y contradictorias, han anulado la elección de Santa Cruz #Xoxocotlán, violando el voto y la decisión de la ciudadanía. Acudiremos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir justicia y que el voto ciudadano sea respetado. ¡El pueblo vota y manda! Dios tiene el control”.



Es importante mencionar que la ex candidata de MORENA Tania López López, es esposa del actual edil de Santa Cruz Xoxocotlán Alejandro López Jarquín, el recurso de impugnación en la que se expresan dichas irregularidades, fue interpuesto por el ex candidato de Fuerza Por México Inocencio Castellanos, quien quedó en segundo lugar en la elección.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario