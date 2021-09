SUTIEBO exige destitución del director y continuidad de la promoción docente

-Bloquearon por unas horas la vialidad en Avenida Universidad

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SUTIEBO), realizaron una protesta frente a las oficinas centrales del IEBBO, para posteriormente bloquear la Avenida Universidad en inmediaciones a la institución.

Esta acción la realizaron para exigir a los directivos que se dé continuidad al programa de Promoción Docente 2021, además de que no se ha cumplido con su pliego petitorio.

Así también, exigen la destitución director general Alejandro Aroche.

Explicaron que dicho programa, es para quienes buscan mejorar sus condiciones laborales, y se encuentra establecido en si contrato colectivo de trabajo, además de que desde el 2019 están solicitando dicho programa.

Son 1,400 docentes que están solicitando la promoción y otras demandas laborales.



Al momento llevan a cabo una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y directivos del instituto, por lo que liberaron la circulación en Avenida Universidad, pero permanecerán en las oficinas centrales del IEBO.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario