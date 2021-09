Suman 3 menores fallecidos por covid en la Cuenca

-Estas cifras son del inicio de la pandemia a la fecha.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de la pandemia por el covid-19, se han presentado en la región de la Cuenca del Papaloapan 452 defunciones a causa de este virus, lamentablemente de éstas 3 son de menores de edad, la más reciente ocurrida en el mes de agosto.

Datos proporcionados por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) muestran que la primera defunción se presentó en el mes de junio del 2020, y fue de un menor de 6 años de la comunidad de La Chuparrosa perteneciente al municipio de San Felipe Jalapa de Díaz.

La segunda defunción fue de otro menor de edad quien nació en el mes de diciembre, sin embargo los SSO lo registran como un bebe de un 1 año que ingresó al nosocomio en el mes de enero de este 2021, tras contagiarse de esta enfermedad, convirtiéndose en la segunda víctima.

El último caso registrado fue del adolescente de 17 años que falleció a mediados de este mes de agosto; sumando 3 menores que fallecen en la región a causa de esta enfermedad.

Cabe hacer mención que en días pasados, personal de la Jurisdicción sanitaria, informó que en el marco de esta tercera ola, sumaban 7 menores de edad con covid, de los cuales 4 son lactantes, así como 2 de 12 años y uno más de 16 años.

Además en el panorama emitido por los SSO hasta el corte de este 4 de septiembre suman a nivel estatal 39 defunciones que va desde los recién nacidos hasta los 14 años, así como 9 muertes más de adolescentes de los 15 a los 19 años. Así también suman 513 mujeres gestantes y 92 en periodo de puerperio con diagnóstico positivo a este coronavirus, de las cuales, desafortunadamente cinco perdieron la vida durante el embarazo y 12 después del parto.

Por estas defunciones en los menores de edad y mujeres embarazadas, los SSO hicieron un llamado a las mujeres para que durante todo el embarazo se puedan prevenir, controlar y establecer medidas oportunas al momento del nacimiento, asegurando el tratamiento adecuado de quienes potencialmente pueden infectarse; y segundo, el autocuidado, orientado a la detección temprana de signos y síntomas de covid, los cuales constituyen la clave para prevenir y en su defecto, evitar, cualquier tipo de complicaciones en la salud.

