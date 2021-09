Realiza UNPA XIII edición de “Semana de las Culturas del Papaloapan”

-Un proyecto que tiene como finalidad el desarrollo integral de sus estudiantes y reconocer a quienes día a día, se esfuerzan por promover su identidad a pesar del declive que existe de la cultura en la actualidad por la pandemia.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Aprovechando el día internacional de la mujer indígena la Universidad del Papaloapan (UNPA) campus Tuxtepec, realiza del 5 al 10 de septiembre “La semana de las culturas” en su treceava edición, con el fin de promover las culturas chinanteca y mazateca como un espacio de reflexión, hacia las nuevas generaciones.

Señaló el Doctor Fabricio González Soriano, organizador del evento, que esta actividad inició desde el pasado domingo y que todas las actividades serán de manera virtual por la situación de contingencia, sin embargo dijo que a través de la página oficial de la universidad, se estarán dando a conocer actividades culturales con la participación de diversos artesanos de toda la región, buscando impulsar sus culturas para involucrar a los alumnos de esta escuela a conocer más de las costumbres de esta región del Papaloapan.

Por otro lado, lamentó que las expresiones culturales en esta región vayan en declive ante la falta de interés, tanto de la ciudadanía como de las mismas autoridades que poco aportan para la promoción de las artes y la cultura sobre todo en este municipio de Tuxtepec.

Sin embargo, explicó que el interés de esta universidad es de impulsar a todos los que de una u otra manera se involucran en las actividades culturales de la cuenca y es por eso que esta semana cultural, va dedicada a quienes día a día se esfuerzan por dar a conocer su identidad a través de sus trabajos que también son considerado un arte.

De esta manera González Soriano, invitó a la ciudadanía a conectarse todos los días en esta semana a través de la página de la universidad para conocer un poco más de la diversidad cultural, que existe en el entorno e impulsar los trabajos realizados por artesanos, pintores, bordadores, panaderos, funcionarios públicos que estarán de manera virtual contribuyendo en esta dinámica que busca la UNPA para que las manifestaciones culturales no se vayan perdiendo a causa de la pandemia.

