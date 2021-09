Huatulco regresa a semáforo naranja; se levantará ley seca

-El cambio de semáforo, trae consigo la apertura de más espacios, sin embargo se recomienda seguir las medidas sanitarias para evitar que se regrese al color rojo.

Mediante un comunicado, el gobierno municipal de Santa María Huatulco informó que por unanimidad de votos el cabildo municipal acordó que regresarán al semáforo epidemiológico naranja del día 4 de septiembre al 12 del mismo mes.

Uno de los acuerdos es que se levantará la ley seca de forma parcial, permitiendo la venta de bebidas embriagantes para depósitos, expendios, mezcalerías y vinerías de acuerdo al horario de su licencia.

Por otra parte bares, cantinas, centros botaneros y similares, operarán al 30% de su capacidad, por su parte, antros, centros nocturnos, karaokes y discotecas podrán brindar sus servicios al mismo porcentaje de acuerdo su giro comercial en horario de 21:00 pm a 2:00 am del día siguiente.

En cuanto a restaurantes, taquerías, cenadurías, cafés y similares con ventas de alimentos y bebidas, podrán operar al 50% de su capacidad con venta de bebidas alcohólicas tanto en zona de playas como zona urbana.

Se determinó además el funcionamiento de la prestación de servicios y venta de productos de bienes esenciales, la actividad económica y turística regulada y bajo lineamientos de las medidas sanitarias.

Asimismo, casas de hospedaje, albercas, balnearios, playas, tendrán permitido el uso del 50 por ciento de su capacidad, mientras que en el mercado podrá funcionar al 70 por cierto.

Por otro lado, farmacias, bancos, supermercados y demás establecimientos deberán hacerlo al 60 por ciento; gimnasios, cines, centros deportivos, vendedores ambulantes podrán trabajar con un 50 por ciento de su capacidad, mientras que los centros de videojuegos y centros de culto podrán hacerlo al 30 por ciento.

Las reuniones, convivencias, celebraciones, fiestas patrias, deportes de contacto y centros educativos siguen prohibidos en el municipio.

Finalmente hacen un llamado a continuar con las medidas y recordando que el uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio.

Cabe mencionar que los Servicios de Salud de Oaxaca, al corte del 5 de septiembre contabilizaron en la Costa 152 casos activos y 415 defunciones, mientras que en Santa María Huatulco se registraron 3 nuevos casos, sumando un total de 1, 499 casos en el municipio.

