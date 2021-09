Dirección de Medio Ambiente de Tuxtepec, llama a productores de campo a donación de árboles frutales

-Esta iniciativa buscará que lo recaudado sea donado a quienes no tengan árboles de estas especies y así, puedan mantener y producir sus frutos para consumo propio.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El director de medio ambiente en Tuxtepec, Saúl Alatorre Mejía, convocó a productores del campo, a la donación de especies frutales, para abrir el programa “adopta un árbol” en donde todos los ejemplares captados, se regalarán a personas interesadas en preservar uno de estos especímenes, asegurando que con esto se ayudará al auto sustento en los hogares y que a mediano plazo, producirán frutos para los tuxtepecanos.

Saúl Alatorre, dijo que es mejor dar que recibir, así mismo afirmó que conviene más enseñar a pescar que dar el pescado, refiriéndose a que con el cuidado de los arboles adoptados de características frutales a mediano plazo, se pretende que los ciudadanos tengan acceso a los alimentos sanos producidos por ellos mismos, al adquirir un ejemplar.

Mencionó que próximamente se darán a conocer los centros de acopio, para que los productores y amigos acudan a donar árboles, señalando que los primeros puntos de recepción, se abrirían en Bethania y San Felipe de la Peña, en donde se pide a quienes quieran contribuir en el programa, puedan entregar de uno hasta diez ejemplares, de entre los cuales mencionó; naranja, mandarina, toronja y limón persa.

