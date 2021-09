Con el apoyo de padres de familia, estudiantes del CAM, inician ciclo escolar a distancia

-Para los padres y maestros es todo un reto, debido a que los estudiantes tienen alguna discapacidad, lo que dificulta las clases virtuales



Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) n° 3 Teresa de Jesús Mezquita Sierra, señaló que para ellos como institución es difícil llevar las clases a distancia, ya que los menores necesitan más atención, sin embargo se apoyan de los padres de familia.



Comentó que al igual que el ciclo escolar anterior, seguirán apoyándose de los padres de familia, y que a su vez juegan un papel importante en la educación de sus hijos, quienes necesitan de más atención y diversas técnicas de enseñanza para que puedan aprender mejor.



Al igual que otras escuelas, obedecieron la indicación de seguir con el ciclo escolar a distancia, ya que a los menores que acuden a los CAM les cuesta mucho trabajo que se dejen el cubrebocas porque presentan diferentes discapacidades, además de que no hay condiciones para este regreso a clases, debido a que existen carencias en las instalaciones, aunado a que no cuentan con recursos para los insumos necesarios.



En cuanto a la deserción en el CAM n°3, dijo que tuvieron una baja pero es mínima, y que el seguir el curso a distancia fue también un consenso con los padres de familia, además de que lamentablemente falleció el psicólogo de esta institución.



La Directora, agregó que saben que en algún momento van a regresar a las aulas, pero para eso van a trabajar para que tengan las mejores condiciones y con esto cuidar no solo a los menores, también al personal y a los padres de familia.

