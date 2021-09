Aun con semáforo amarillo, la población debe acatar medidas sanitarias para evitar contagios: SSO

-Del 29 de agosto al 4 de septiembre, la entidad registró un acumulado de 69 mil 531 casos de COVID-19.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 05 de septiembre de 2021.- En representación del secretario de Salud en la entidad, Juan Carlos Márquez Heine, el subdirector general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago, indicó que aunque la entidad permanezca del 6 al 19 de septiembre en el color amarillo del semáforo de riesgo epidemiológico, la población debe acatar en todo momento las medidas de prevención, con el fin de desacelerar la velocidad de contagios por COVID-19.

Aseveró que solo con disciplina y responsabilidad, se evitará la saturación de la red médica y también, la pérdida de vidas humanas.

Y es que, durante la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, la entidad registró un acumulado de 69 mil 531 casos del SARS-CoV-2, observando un aumento de dos mil 967 positivos esta semana con respecto a la anterior.

Así también, el promedio de la red hospitalaria para la atención de pacientes con esta enfermedad respiratoria continúa arriba del 70%. Y lamentablemente se reportaron 130 decesos a causa de esta patología, precisó.

En tanto, en el tema de la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, añadió que, durante los últimos siete días se aplicaron a la población de 40 a 49 años más de 15 mil segundas dosis del biológico Pfizer-BioNTech y más de nueve mil de la farmacéutica Sinovac al grupo etario de 30 a 39 años, en la Villa de Zaachila y Ocotlán de Morelos.

Mientras que en municipios de la Costa y Cuenca del Papaloapan fueron inmunizadas más de 56 mil personas de 18 a 49 años con segundas dosis de la empresa Sinovac, agregó.

Matus Santiago puntualizó que con la suma de las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos, se podrá cortar la cadena de transmisión, reducir los contagios y avanzar hacia la nueva normalidad.

Recordó a la población que, independientemente del color en el semáforo epidémico o de haber recibido la vacuna contra este Coronavirus, las familias oaxaqueñas deben seguir cuidándose, por lo que pidió que en este Mes Patrio “celebremos nuestra libertad, con responsabilidad”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario